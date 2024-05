Kolejna porażka Polaków, zła passa trwa. Poważna wpadka organizacyjna

Polska serię gier towarzyskich rozpoczęła niemal miesiąc temu. W Krynicy-Zdroj u nasza reprezentacja dwukrotnie łatwo i pewnie pokonała Węgrów - 5:2 i 6:2, którzy kilka dni temu wywalczyli znowu awans do przyszłorocznych MŚ Elity.

Wraz z każdym kolejnym spotkaniem rósł stopień trudności. Dwa mecze w Bytomiu ze Słowenią były szybkie i twarde, ale przegrane - 0:2 i 1:3. To ekipa, która tak, jak Węgrzy, awansowała ponownie do Elity. Potem były sparingi z Wielką Brytanią i Słowacją, a na koniec, już przed samym turniejem w Czechach, formę podopiecznych Roberta Kalabera sprawdzili Duńczycy.

Radosław Piesiewicz: Czas, by polski hokej wyszedł z marazmu. WIDEO

Twardy początek Polaków. Faworyci dali się zaskoczyć

Dania w elicie gra od 2003 roku. Przed 20 lat dwa razy udało im się awansować do ćwierćfinałów, kilku hokeistów z tego kraju gra w NHL, a jako drużyna są zdecydowanie wyżej notowani od Polaków. Mimo to w Sosnowcu "Biało-Czerwoni" bardzo liczyli, że po serii porażek w końcu uda się przełamać złą passę i tuż przed mistrzostwami świata zanotować jakiś pozytywny rezultat, który mógłby dać nam powody do optymizmu.