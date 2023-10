Matthew Perry miał 54 lata . W swoim życiu zmagał się z wieloma trudnymi sytuacjami, w tym z uzależnieniem od substancji odurzających, o czym sam otwarcie opowiadał. Chciał, by jego historia była przestrogą dla innych. W 2019 roku nadużywanie opioidów doprowadziło u niego do pęknięcia jelita grubego.

"Za czasów Kanady i Ottawy byłem bardzo dobrym tenisistą . Gdy miałem mniej więcej 13 lat, już zajmowałem miejsca w krajowych rankingach. Potem, gdy miałem 15 lat, przeniosłem się do Los Angeles i to się skończyło" - opowiadał i dodawał, że doświadczenia z kortu i motywacja, jakich nauczył się, grając w tenisa, przełożyły się potem na jego aktorską zawziętość.

A to nie wszystko.

Poruszające pożegnanie Matthew Perry'ego. "Był kimś więcej niż Chandlerem Bingiem"

Matthew Perry uwielbiał nie tylko tenis, ale też inne sporty, przede wszystkim hokej. Był zagorzałym fanem drużyny Ottawa Senators. Klub umieścił teraz pożegnalny wpis na platformie X (dawniej Twitter). Dołączono do niego krótkie wideo z aktorem w roli głównej. Widać go na trybunach, wśród innych kibiców, uśmiechniętego od ucha do ucha.