Klęska Polaków. Koniec marzeń o igrzyskach. "Biorę to na siebie"

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie nie weźmie udziału w najbliższych zimowych igrzyskach olimpijskich. To efekt dwóch porażek poniesionych w trakcie turnieju prekwalifikacyjnego w Sosnowcu. "Biało-Czerwoni" ulegli Ukrainie i Korei Południowej, co oznacza, że w sierpniu finałowa faza eliminacji odbędzie się bez nich. - Nie trafiłem z powołaniami i biorę to na siebie - oznajmił w rozmowie z serwisem Hokej.net selekcjoner polskiej kadry, Robert Kalaber.