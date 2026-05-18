Klęska obrońców tytułu w MŚ. Niesamowite 20 minut Kanady i popis Crosby'ego
Szlagier grupy A hokejowych mistrzostw świata elity, jakie rozgrywane są w Szwajcarii, nie zawiódł. W meczu Finlandia - USA widzieliśmy bardzo ofensywny hokej. Nie brakowało bramek, a ze spuszczonymi głowami z lodowiska w Zurychu zjeżdżali Amerykanie, którzy są aktualnymi mistrzami olimpijskimi i świata oraz liderami światowego rankingu. Tak bolesnej porażki nie doznali od czterech lat. W sumie w tym spotkaniu padło osiem bramek.
Początek meczu Finlandia - USA był piorunujący. W ciągu niespełna trzech minut padły bowiem trzy gole.
Wynik spotkania otworzył w siódmej minucie Lenni Haemeenaho, który wykorzystał stratę krążka przez Ryana Leonarda. Nie minęło 100 sekund, a do wyrównania doprowadził Matt Coronato. Jeszcze szybciej Suomi odzyskali prowadzenie po strzale Patrika Puistoli, przy której asystował m.in. Haemeenaho. Pierwsza tercja ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Finlandii 3:1, bo kolejne trafienie dla tej ekipy dołożył Aatu Raety.
Koszmar bramkarza
Drugie 20 minut rozpoczęło się fatalnie dla USA. To był prawdziwy koszmar bramkarza Josepha Wolla, który nie obronił żadnego z dwóch strzałów Finów w pierwszych dwóch minutach.
Najpierw na 4:1 podwyższył Haemeenaho, a 31 sekund później bramkę dla Finlandii zdobył Saku Maeenalanen. Po tym golu Wolla zastąpił w amerykańskiej bramce Devin Cooley.
Trzecia tercja zaczęła się od ataków USA. W 44. minucie w odstępie pięciu sekund na ławkę kar powędrowało dwóch Finów. Mistrzowie olimpijscy i świata wykorzystali grę w podwójnej przewadze. Bramkę zdobył Leonard.
Kilka minut później Finowie potrzebowali tylko sześciu sekund, by wykorzystać grę w przewadze. Na listę strzelców wpisał się Anton Lundell.
Słodki rewanż Finów, Amerykanie tak wysoko nie przegrali od czterech lat
Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Suomi 6:2, a bohaterem meczu był Haemeenaho, który strzelił dwa gole i zanotował asystę. Tym samym Finlandia zrewanżowała się Jankesom za ubiegłoroczną porażkę w ćwierćfinale MŚ.
Ostatnia tak wysoka porażka USA w MŚ miała miejsce cztery lata temu, kiedy to Amerykanie przegrali z Czechami 4:8.
Dla Finów to trzecia wygrana w trzecim meczu. Są oni już o krok od awansu do ćwierćfinału. O ten będą musieli walczyć Amerykanie, którzy mają na koncie już dwie porażki. W meczu otwarcia przegrali bowiem ze Szwajcarią 1:3.
Męczarnie Kanady, popis Sidneya Crosby'ego
W meczu grupy B po trzecią wygraną sięgnęła Kanada. Klonowe Liście były Zdecydowanym faworytem starcia z Danią, ale przez dwie tercje utrzymywał się wynik bezbramkowy. Kanada dwukrotnie nie potrafiła wykorzystać gry w przewadze. Gracze tej reprezentacji cieszyli się wprawdzie z gola w drugiej tercji, ale ten nie został uznany ze względu na spalonego.
Worek z bramkami rozwiązał się dopiero w 41. minucie, kiedy do duńskiej bramki trafił Porter Martone. Trzy minuty później było już 3:0 dla Klonowych Liści po golach Gabriela Vilardiego i Dentona Mateychuka. Ostatecznie Kanada wygrała 5:1, a cztery asysty w tym spotkaniu zaliczył Sidney Crosby.
Dla Duńczyków to była trzecia porażka w trzecim meczu.
Wieczorem (godz. 20.20) zagrają Niemcy - Szwajcaria (grupa A) i Szwecja - Czechy (grupa B).
