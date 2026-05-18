Katastrofa Niemców w MŚ, zostali "czerwoną latarnią". Szlagier dla Czechów

Co to była za tercja w meczu Szwecja - Czechy. Nasi południowi sąsiedzi podrażnieni porażką po dogrywce ze Słowenią z animuszem ruszyli na hokeistów Trzech Koron. Po 13 minutach było już 3:0 dla Czechów, którzy jedną z tych bramek zdobyli w przewadze.

W momencie kiedy hokeiści Radima Rulika zdobywali trzeciego gola, stracili jednego zawodnika. Pod szwedzką bramką doszło do bójki i sędziowie mieli ręce pełne roboty. Ostatecznie karę pięciu minut oraz karę meczu otrzymał bowiem Jan Scotka za atak kijem trzymanym oburącz. Szwedzi wykorzystali tę sytuację i zdobyli dwa gole, grając w przewadze.

Siedem bramek w hicie MŚ

W drugiej tercji obie ekipy dołożyły jeszcze po jednym golu. W kolejnej tempo meczu wciąż było imponujące, ale nie zobaczyliśmy już żadnego gola. Ostatecznie Czesi wygrali 4:3.

Dla Szwedów to była druga porażka w trzecim meczu. W pierwszej serii spotkań przegrali oni 3:5 z Kanadą.

Koszmarna seria Niemców. Najgorsza od 31 lat

W meczu grupy A bolesnej porażki doznali Niemcy, którzy po tym, jak przegrali z wicemistrzem świata Szwajcarią 1:6, spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Ekipie tej nie grozi jednak spadek do Dywizji IA, bowiem będą oni gospodarzem przyszłorocznego czempionatu.

Zero punktów i tylko dwa strzelone gole - to dorobek Niemców w tegorocznych hokejowych MŚ elity. Naszym zachodnim sąsiadom grozi zatem odpadnięcie z tej imprezy - podobnie jak przed rokiem - już po fazie grupowej. Jakby tego było mało, to tak wysoka porażka ze Szwajcarią jest najwyższa z tym rywalem w MŚ od 1937 roku.

Licząc poprzednie MŚ, to Niemcy mają na koncie siedem porażek z rzędu. Ostatni raz taka seria przydarzyła się im 31 lat temu.

Tak naprawdę mecz rozstrzygnął się w drugiej tercji, którą Szwajcarzy wygrali aż 5:0. W pierwszej nie padła żadna bramka. W ostatnich 20 minutach każda z ekip zdobyła jeszcze po bramce.

