Kanały Polsat Sport pokażą hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w Sosnowcu

Stawką Hokejowych Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu jest wejście do Elity, czyli grona szesnastu najlepszych drużyn globu. Przez siedem dni reprezentacje Francji, Japonii, Kazachstanu, Litwy, Polski oraz Ukrainy rozegrają łącznie 15 meczów. Dwa najlepsze zespoły awansują do Elity, a najsłabsza drużyna spadnie do Dywizji 1B.

Wszystkie mecze Polaków pokaże Polsat Sport 1. Biało-Czerwoni jako gospodarz turnieju mają zagwarantowaną najbardziej korzystną porę rozgrywania spotkań w tzw. prime-timie, czyli o godzinie 19:25. Starcia z udziałem Polaków skomentują Grzegorz Michalewski i legenda polskiego hokeja, Henryk Gruth. Każdy mecz naszej reprezentacji poprzedzi studio rozpoczynające się o godz. 19:00. W nim gośćmi Tomasza Włodarczyka będą Tomek Valtonen - były hokeista, a obecnie trener Jokeritu Helsinki - oraz dziennikarz Piotr Chłystek. O ciekawe wywiady i najświeższe informacje zza kulis zadba reporter Michał Białoński.

Na turnieju w Sosnowcu każdego dnia meczowego rozegrane zostaną 3 spotkania. Reprezentacje Francji oraz Kazachstanu to ubiegłoroczni spadkowicze z Elity. Natomiast zespołem, który awansował do Dywizji 1A jest Litwa. Biało-Czerwoni po raz ostatni w najlepszej szesnastce światowego hokeja znaleźli się dwa lata temu i od tamtej pory ambicją naszej reprezentacji jest powrót do Elity. Pomóc w tym ma nowy selekcjoner. Pekka Tirkkonen zastąpił Roberta Kalabera. Reprezentant cenionej fińskiej myśli szkoleniowej doskonale zna polskich hokeistów za sprawą wieloletniej pracy w naszej lidze i rywalizacji w Champions League. Trzon Biało-Czerwonych tworzą młodzi i perspektywiczni zawodnicy, którzy rywalizowali już w ubiegłorocznych mistrzostwach świata. Wśród gwiazd Reprezentacji Polski są Krzysztof Maciaś oraz Kamil Wałęga.

W połowie maja ruszy walka o medale mistrzostw świata z udziałem najlepszych drużyn globu. Turniej Elity powraca do Szwajcarii po 17 latach. Gospodarze to srebrni medaliści poprzednich mistrzostw, tytułu bronią Amerykanie, a w gronie faworytów na pewno są także aktualni brązowi medaliści czyli Szwedzi. Mecze mistrzostw świata Elity dostępne będą dla widzów kanałów Polsat Sport. W szerokim gronie komentatorów znaleźli się m.in. Grzegorz Michalewski, Tomasz Włodarczyk, Henryk Gruth, Krzysztof Zapała, Przemysław Odrobny czy Tomasz Wołkowicz.

Kanały Polsat Sport pokażą hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w Sosnowcu Polsat Sport materiały promocyjne

