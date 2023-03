Jest decyzja w sprawie Rosji i Białorusi. Może mocno zaboleć

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie już po raz trzeci podjęła decyzję o przedłużeniu wykluczenia Rosji i Białorusi z międzynarodowej rywalizacji . Najpierw stało się to po agresji wojsk Putina na Ukrainę pod koniec lutego zeszłego roku, później zaś w sierpniu . To cios dla obu tych krajów bardzo bolesny - tak Aleksandr Łukaszenka, jak i Władimir Putin nie ukrywają sporego zainteresowania tym sportem. Decyzja IIHF oznacza, że przyszłoroczne mistrzostwa świata, tak panów, jak i pań, odbędą się bez udziału przedstawicieli kraju-agresora oraz jego zależnego sąsiada.

Główny powód: względy bezpieczeństwa. Rosjanie nie byliby bezpieczni?

- Jest za szybko, to za duże ryzyko - mówił w środę wieczorem prezes IIHF Luc Tardif, cytowany przez agencję Reutersa. Rada IIHF ponownie zajęła się sprawą Rosji i Białorusi, a wedle nieoficjalnych głosów, stanowisko najmocniejszych krajów nie było tak jednolite, jak w zeszłym roku. Kluczowa okazała się jednak postawa krajów ze środkowej Europy i Skandynawii - stąd ponowienie zawieszenia Rosji i Białorusi. Tardif podkreślił przy tym, że w przyszłym roku musi zapaść decyzja o tym, czy Rosja i Białoruś będą mogły przystąpić do eliminacji olimpijskich. Same igrzyska odbędą się na początku 2026 roku w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.