Imponująca seria Polaków, kolejny rywal pokonany. Sensacyjny awans już pewny

Do tego wystarczyło pokonać skazywaną z góry na porażkę Litwę. Ostatni raz z tym rywalem Polacy mieli okazję mierzyć się w 2019 roku i wygrali wówczas aż 7:1. Kibice nie oczekiwali w piątek aż tak wysokiego zwycięstwa. Wierzyli jednak, że skoro udało się z Francuzami, to Litwinów również uda się pokonać. A wtedy awans do wyższej dywizji mielibyśmy już w garści.