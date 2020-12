2020 rok nie był może najlepszym w historii hokeja, ale przyniósł wiele ważnych wydarzeń, zmian i sytuacji, które warto przypomnieć. Oto chronologiczne zestawienie najważniejszych wydarzeń dotyczących tej dyscypliny z ostatnich 12 miesięcy.

Przegląd najważniejszych wydarzeń od stycznia do grudnia 2020 roku czas zacząć. Na polskich lodowiskach rządziły JKH GKS Jastrzębie i GKS Tychy, które podzieliły się łupem zdobywając Puchar Polski i mistrzostwo. Do największych rozczarowań należało przerwanie rozgrywek NHL, które jednak wróciły o zaskakującej porze roku.

1. Zimowy Klasyk z udziałem ekip "Oryginalnej Szóstki"

Tradycyjne dla NHL spotkanie rozgrywane w pierwszy dzień nowego roku, w wyjątkowej scenerii, bo poza halami, na stadionie z otwartym dachem, tym razem zawitało do stanu Indiana. Na obiekcie futbolowym Notre Dame zjawił się komplet 80 tysięcy widzów.

Podziwiali widowisko stworzone przez Boston Bruins i Chicago Blackhawks. Mecz ekip, które niegdyś zakładały ligę NHL (należą do tak zwanej "Oryginalnej Szóstki"), zakończył się zwycięstwem Niedźwiedzi 4-2.

2. Bramkarz strzelił gola po raz 12. w historii

Doświadczony fiński bramkarz Pekka Rinne, grający całą karierę w barwach Nashville Predators, strzelił gola w meczu swojego zespołu przeciwko Chicago Blackhawks. Golkiper tym samym przeszedł do historii NHL, jako dopiero 12. golkiper, któremu udało się umieścić krążek w bramce rywali. Zrobił to trafiając do pustej bramki w ostatniej minucie spotkania, ustalając wynik na 5-2.

3. Sensacyjny występ polskich hokeistów w Nur-Sułtanie

Polska nie była faworytem III rundy eliminacji do igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Do dalekiego Nur-Sułtanu w Kazachstanie polscy hokeiści jechali sprawić niespodziankę i udało się. Za taki wynik uchodziło pokonanie Kazachstanu i awans do finału eliminacji. W nich Biało-Czerwoni stawią czoła już naprawdę wymagającym rywalom: Słowacji, Białorusi i Austrii.

4. Hokeista mistrzów NHL zasłabł, przerwano mecz

Jay Bowumeester z St. Louis Blues w czerwcu 2019 roku cieszył się z pierwszego w karierze zdobytego Pucharu Stanleya. Pół roku później jego życiu groziło poważne niebezpieczeństwo, mistrz olimpijski doznał zatrzymania akcji serca podczas meczu "Bluesmanów" z Anaheim Ducks. Spotkanie zostało przerwane przy stanie 1-1, a Bouwmeester finalnie w efekcie tego zajścia zakończył zawodową karierę.

5. Koronawirus wstrzymał większość rozgrywek na świecie

Świat sportu, także hokeja, zatrzymał się, gdy nieznany wcześniej wirus zaczął siać spustoszenie. Nie ominęło to hokejowych rozgrywek, od Polskiej Hokej Ligi, po europejskie rozgrywki, aż po National Hockey League - wszyscy przestali grać. Jedni zakończyli sezony na dobre (w Polsce mistrzem uznany został GKS Tychy), inni dokończyli rywalizację wiele miesięcy później.

6. Colby Cave hokeista Edmonton Oilers zapadł w śpiączkę i zmarł

- Potrzebujemy cudu - napisała żona Colby'ego Cave'a, hokeisty NHL, po tym jak 26-latek miał wylew krwi do mózgu i zapadł w śpiączkę. Niestety cud się nie zdarzył, Cave zmarł w kwietniu. Kondolencje złożył mu cały hokejowy świat. Uhonorowano go w sierpniu minutą ciszy i symbolicznymi gestami, po tym jak NHL wróciła, by dokończyć rozgrywki 2019/2020.

7. Robert Kalaber został selekcjonerem reprezentacji Polski

Tomasz Valtonen, pod którego wskazówkami polska reprezentacja odnotowała spory sukces w kwalifikacjach olimpijskich, nie dogadał się z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie w sprawie przedłużenia kontraktu. Efektem tego było powołanie na stanowisko selekcjonera nowego fachowca. Został nim Robert Kalaber, który funkcję w kadrze narodowej dzieli z pracą klubową w JKH GKS Jastrzębiu.

8. Na hokejowej mapie świata pojawiają się Seattle Kraken

Zapowiedź tego, że NHL poszerzy się o kolejny klub, władze ligi dały już w 2019 roku. Wiadomo było tez, że miastem-gospodarzem będzie amerykańskie Seattle. Dopiero w drugiej połowie 2020 roku właściciele nowej sekcji wybrali nazwę zespołu. Drużyna wybrała przydomek Kraken, odwołujący się do wodnych tradycji miasta. Seattle Kraken zacznie grać w NHL od sezonu 2021/22.

9. Najdłuższy mecz NHL w XXI wieku

Sześć godzin i 13 minut trwał mecz pierwszej rundy play-off pomiędzy Columbus Blue Jackets i Tampa Bay Lightning. To było rekordowo długie spotkanie, jeśli chodzi o XXI wiek. W meczu obie drużyny oddały łącznie 151 strzałów, zwycięską bramkę dopiero w piątej dogrywce, zdobył dla Błyskawicy z Florydy napastnik Brayden Point.

10. Protest przeciwko rasizmowi, bojkot hokeistów NHL i przerwa w zmaganiach

Niepokoje i społeczne protesty w Stanach Zjednoczonych przełożyły się bezpośrednio na tamtejsze ligi zawodowe. Pierwsi zastrajkowali koszykarze NBA, odmawiając udziału w zaplanowanych meczach. Szybko dołączyli do nich także hokeiści. Bojkot ligi trwał przez kilka dni, liga podeszła do sprawy ze zrozumieniem.

11. Tampa Bay Lightning zdobyła Puchar Stanleya

Po raz drugi w historii swojego istnienia Tampa Bay Lightning sięgnęła po mistrzostwo. Puchar Stanleya wrócił w ręce Lightning po 16. latach przerwy. W finałowej serii "Bolts" pokonali Dallas Stars 4-2, za MVP fazy play-off uznano szwedzkiego obrońcę Victora Hedmana. Jako pierwszy Puchar Stanleya w górę wzniósł kapitan ekipy Steven Stamkos.

12. Po siedmiu miesiącach przerwy wróciła Polska Hokej Liga

Rozbrat z hokejem na krajowych lodowiskach trwał długo, ale we wrześniu PHL wróciła. Mistrzowskiego tytułu broni GKS Tychy, a zagrozić im mają JKH GKS Jastrzębie prowadzone przez Roberta Kalabera i solidnie wzmocniona Re-Plast Unia Oświęcim.