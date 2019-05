Na Słowacji zakończyła się faza grupowa mistrzostw świata elity w hokeju na lodzie, w której wyłoniono pary ćwierćfinałowe. Kanada zmierzy się ze Szwajcarią, Rosja - z USA, Finlandia - ze Szwecją, a Czesi zagrają z Niemcami. W hicie ostatniego dnia rozgrywek grupowych Rosjanie pokonali Szwecję 7-4, choć przegrywali po I tercji.

Zdjęcie Kanadyjczycy w starciu z Amerykanami /AFP

Marcus Pettersson strzelił spod niebieskiej linii, a Gabriel Landeskog przed nosem Andrieja Wasilewskiego trącił krążek i "Trzy Korony" prowadziły 1-0.

To, co "Sborna" zrobiła rywalem w 17 minut II tercji można określić mianem "miazga". Sześć goli do jednej bramki w tak krótkim czasie, na tym poziomie, nie zdarza się zbyt często. Kontra dwóch na jednego, Nikita Kuczerow idealnie obsłużył Artjoma Anisimowa, który wypalił bez przyjmowania krążka - tak zaczął się rajd "Czerwonej Maszyny". Prowadzenie zapewnił jej Jewgienij Dadonow. Aleksander Owieczkin na turnieju w Bratysławie strzela jak od święta. Dość powiedzieć, że w sześciu meczach przed batalią ze Szwedami miał tylko jedno trafienie. Jak na jednego z najlepszych hokeistów świata był to wręcz śmieszny dorobek, uzyskany w rekordowej wygranej 10-0 nad Włochami. Ale w godzinie próby stanął na wysokości zadania. W rozpędzie rozszerzył nogi, jakby schodził do szpagatu, wjechał do środka i z nadgarstka huknął tam, skąd wrócił bramkarz - 1-3. Festiwal strzelecki Rosjan w II tercji zakończyła w 38. Min druga największa gwiazda Rosjan - Jewgienij Małki, strzałem pod poprzeczkę, mimo gąszczu otaczających go Szwedeów.





Wszystkie osiem drużyn miały zapewniony awans do fazy pucharowej już przed ostatnią kolejką, nieznana była jedynie kolejność, która decyduje o zestawieniu par 1/4 finału.

W grupie A pierwsze miejsce zajęła Kanada, która na zakończenie tej rundy pokonała czwartą w tabeli reprezentację USA 3-0. Niemcy wygrali z kolei z Finlandią 4-2, dzięki czemu sami awansowali na trzecią pozycję, a ekipę "Suomi" zepchnęli ze szczytu na drugą lokatę.

Triumf w grupie B przypieczętowała Rosja. Wprawdzie po pierwszej tercji przegrywała z broniącą tytułu, trzecią w tabeli Szwecją 0-1, ale w drugiej rozgromiła ekipę "Trzech Koron" 6-0 i ostatecznie zwyciężyła 7-4. Drugie miejsce zajęli Czesi, którzy wygrali z czwartą Szwajcarią po zaciętym meczu 5-4.

W pozostałych wtorkowych spotkaniach gospodarze pokonali Danię 2-1 po karnych, a Łotwa zwyciężyła Norwegię 4-1. Te wyniki nie miały już istotnego wpływu na układ tabeli. Zespoły, które spadły do dywizji 1A - Francja i Austria - wyłonione zostały w poniedziałek.

Mecze 1/4 finału zostaną rozegrane w czwartek. Półfinały zaplanowano na sobotę, a finał oraz spotkanie o trzecie miejsce odbędą się w niedzielę.

Wyniki wtorkowych meczów i tabele grup:

grupa A (Koszyce):

Niemcy - Finlandia 4-2 (1-1, 1-1, 2-0)

Słowacja - Dania 2-1 po karnych (0-0, 1-0, 0-1 - 0-0, 1-0)

Kanada - USA 3-0 (2-0, 1-0, 0-0)

Tabela

M Z P Bramki Pkt

1. Kanada 7 6 1 36-11 18 - awans

2. Finlandia 7 5 2 22-11 16 - awans

3. Niemcy 7 5 2 18-18 15 - awans

4. USA 7 5 2 27-15 14 - awans

5. Słowacja 7 4 3 28-19 11

6. Dania 7 2 5 18-23 6

7. Wlk. Brytania 7 1 6 9-41 2

8. Francja 7 0 7 14-34 2 - spadek

grupa B (Bratysława):

Czechy - Szwajcaria 5-4 (1-1, 3-1, 1-2)

Łotwa - Norwegia 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)

Rosja - Szwecja 7-4 (0-1, 6-0, 1-3)

M Z P Bramki Pkt

1. Rosja 7 7 0 36-7 21 - awans

2. Czechy 7 6 1 39-14 18 - awans

3. Szwecja 7 5 2 41-21 15 - awans

4. Szwajcaria 7 4 3 27-14 12 - awans

5. Łotwa 7 3 4 21-20 9

6. Norwegia 7 2 5 19-33 6

7. Włochy 7 1 6 5-48 2

8. Austria 7 0 7 9-40 1 - spadek

pary ćwierćfinałowe (mecze w czwartek, 23 maja):

Kanada - Szwajcaria (16:15 w Koszycach)

Rosja - USA (16:15 w Bratysławie)

Finlandia - Szwecja (20:15 w Koszycach)

Czechy - Niemcy (20:15 w Bratysławie)