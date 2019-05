Kapitalny gol Radka Gudasa zza połowy lodowiska był ozdobą meczu wygranego przez reprezentację Czech z Włochami 8-0 na hokejowych mistrzostwach świata elity, które rozgrywane są na Słowacji. W meczu grupy A Finowie pokonali Wielką Brytanię 5-0.

Zdjęcie Milan Gulas strzela gola na 1-0 dla Czechów w meczu z Włochami /PAP/EPA

Czesi byli murowanymi faworytami starcia z reprezentacją Włoch, głównym kandydatem do spadku. Od początku zdominowali rywali, ale chociaż w pierwszej tercji oddali 15 strzałów przy zaledwie dwóch Włochów (w całym meczu 48-15), to schodzili na przerwę ze skromną jednobramkową zaliczką.

Reklama

Worek z bramkami rozwiązał się za to w drugiej tercji. W ciągu siedmiu minut Czesi strzelili cztery gole, odbierając rywalom jakąkolwiek nadzieję na sprawienie sensacji.

Kibicom najmocniej zapadnie w pamięci kapitalny gol Gudasa. W 28. minucie dostał krążek, gdy wyjeżdżał ze swojej tercji i ponieważ nikt go nie atakował, zdecydował się na zaskakujący strzał ze swojej połowy. Tak sprytnie uderzył krążek, że ten leciał tuż nad taflą, odbił się od niej i poszybował w górę, co kompletnie zaskoczyło włoskiego bramkarza. Doskonale widział krążek, a mimo tego przepuścił go do siatki! Gudas nie improwizował, ten strzał ma doskonale wyćwiczony i zdobywał już gole nabierając w ten sposób bramkarzy.



Skończyło się pogromem, bo Włosi, którzy awans do elity wywalczyli przed rokiem na turnieju w Budapeszcie, długo przegrywali 0-5, ale w końcówce meczu stracili trzy gole w ciągu niespełna dwóch minut.

Drugi beniaminek - Wielka Brytania także nie miał wiele do powiedzenia w starciu z faworytami - Finami. Wprawdzie w pierwszej tercji Brytyjczycy nie dali sobie strzelić gola, ale tylko dlatego, że świetnie bronił ich bramkarz. Finowie mieli dużą przewagę i gole były kwestią czasu. Faworyci wygrali 5-0.

Mirosz



Grupa A:

Francja - Słowacja 3-6 (0-2, 2-1, 1-3)

Finlandia - Wielka Brytania 5-0 (0-0, 3-0, 2-0)



Tabela

M Z P Bramki Pkt

1. Finlandia 5 17-7 13

2. Niemcy 4 12-5 12

3. Kanada 4 20-10 9

4. USA 4 17-10 8

5. Słowacja 5 19-17 6

6. Dania 4 16-9 5

7. Francja 5 11-27 1

8. W. Brytania 5 4-31 0



Grupa B:

Austria - Norwegia 3-5 (0-1, 1-1, 2-3)

Czechy - Włochy 8-0 (1-0, 4-0, 3-0)



M Z P Bramki Pkt

1. Rosja 4 23-2 12

2. Szwajcaria 4 20-2 12

3. Czechy 5 26-10 12

4. Szwecja 4 28-7 9

5. Łotwa 4 12-11 6

6. Norwegia 5 11-28 3

7. Austria 5 6-28 0

8. Włochy 5 0-38 0