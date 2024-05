Hokejowe Mistrzostwa Świata od 10 maja w kanałach Polsat Sport

· Turniej w Czechach to powrót Reprezentacji Polski do światowej elity po 22 latach

Oprawa telewizyjna jakiej polski hokej jeszcze nie widział

Oprócz Ostrawy, gdzie swoje mecze grupowe rozegrają Biało-Czerwoni, polskim sercem hokejowych mistrzostw świata elity będzie multimedialne studio Polsatu Sport. Program będzie nadawany od początku do końca turnieju, a uwaga Redakcji Sportowej Polsatu rzecz jasna koncentrować się będzie na Reprezentacji Polski. Szczegóły widowiskowej scenografii widzowie zobaczą dopiero 10 maja o godzinie 19:00 w Polsacie Sport 2, ale zakres obsługi medialnej będzie daleko wykraczał poza to, do czego polscy fani hokeja byli przyzwyczajeni zanim Telewizja Polsat nabyła prawa do czempionatu hokejowej elity. W rozbudowanym, wielogodzinnym programie oprócz omawianych na bieżąco meczów, kibice znajdą także na bieżąco aktualizowane ciekawostki czy interaktywne wideo-analizy znane choćby z piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA. Nie zabraknie także materiałów reporterskich oraz łączeń z arenami turnieju, gdzie pracować będzie specjalny duet reporterski, tworzony przez Michała Białońskiego oraz Michaela Kolarza czyli czeskiego hokeistę polskiego pochodzenia, który na koncie ma wiele medali Mistrzostw Polski, a także triumfy w Pucharze i Superpucharze Polski. Gospodarzami studia będą Marcin Lepa i Tomasz Lach, a dziennikarsko wspierać ich będą między innymi Szymon Rojek, Paulina Czarnota-Bojarska, Artur Łukaszewski, Adrian Brzozowski, Igor Marczak, Paweł Wyrobek czy Krzysztof Grosse.