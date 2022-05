Hokejowa Liga Mistrzów: GKS i Cracovia poznały grupowych rywali

Mistrzowie Polski w grupie D HLM zagrają ze szwedzką ekipą Rögle Ängelholm, która wygrała rozgrywki w ubiegłym sezonie, wicemistrzem Szwajcarii Zürich Lions oraz wicemistrzem międzynarodowej ICE Hockey League AV19 Székesfehérvár.

Z kolei "Pasy" trafiły do grupy F, w której ich rywalami będą: mistrz Szwecji Färjestad Karlstad, którego Cracovia poznała już w rywalizacji grupowej w sezonie 2016-17, półfinalista ICE Hockey League Villach SV i czwarty zespół ostatniego sezonu zasadniczego DEL Straubing Tigers.

Swoich rywali poznała dziś także drużyna Oceláři Trzyniec Arona Chmielewskiego i Alana Łyszczarczyka. Mistrzowie Czech trafili do grupy H, razem ze szwedzkim Skellefteå AIK, HC Davos ze Szwajcarii i Belfast Giants z Wielkiej Brytanii.

Reklama

Losowanie fazy grupowej tych europejskich rozgrywek odbyło się dziś w fińskim Tampere. Oprócz prezydenta Hokejowej Ligi Mistrzów Petera Zahnera i prezesa zarządu Martina Baumanna losowali dwaj byli znakomici fińscy hokeiści Sami Kapanen i Olli Jokinen - obecnie trener drużyny Jukurit Mikkeli, która w najbliższym sezonie zadebiutuje w Hokejowej Lidze Mistrzów.

W sezonie 2022-23 po raz pierwszy w HLM wystartują dwie polskie drużyny. GKS Katowice wywalczył awans jako mistrz naszego kraju, a Cracovia jako zdobywca Pucharu Kontynentalnego. Obaj przedstawiciele naszego kraju byli losowani z czwartego koszyka.

Rozgrywki Hokejowej Ligi Mistrzów ruszają 1 września, a faza grupowa potrwa do 12 października. W grupach drużyny grają ze sobą po dwa razy. Dwie najlepsze z każdej grupy awansują do 1/8 finału. Na poziomie 1/8, ćwierćfinału i półfinału gra się systemem "mecz i rewanż", a finał jest jednomeczowy. Zaplanowano go na 18 lutego przyszłego roku.

Grupy Hokejowej Ligi Mistrzów w sezonie 2022-23:

Grupa A: Luleå HF (Szwecja), Jukurit Mikkeli (Finlandia), Sparta Praga (Czechy), Aalborg Pirates (Dania).

Grupa B: EV Zug (Szwajcaria), Grizzlys Wolfsburg (Niemcy), TPS Turku (Finlandia), Olimpija Lublana (Słowenia/ICEHL).

Grupa C: Tappara Tampere (Finlandia), Red Bull Monachium (Niemcy), Rapperswil-Jona Lakers (Szwajcaria), Slovan Bratysława (Słowacja).

Grupa D: Rögle Ängelholm (Szwecja), Zürich Lions (Szwajcaria), AV19 Székesfehérvár (Węgry/ICEHL), GKS KATOWICE.

Grupa E: Red Bull Salzburg (Austria), HC Fribourg-Gottéron (Szwajcaria), Ilves Tampere (Finlandia), Stavanger Oilers (Norwegia).

Grupa F: Färjestad Karlstad (Szwecja), Villach SV (Austria), Straubing Tigers (Niemcy), COMARCH CRACOVIA.

Grupa G: Eisbären Berlin (Niemcy), HK Hradec Králové (Czechy), Frölunda Göteborg (Szwecja), Brûleurs de Loups Grenoble (Francja).

Grupa H: Oceláři Trzyniec (Czechy), Skellefteå AIK (Szwecja), HC Davos (Szwajcaria), Belfast Giants (Wielka Brytania).