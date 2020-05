Reprezentant Polski Oskar Jaśkiewicz podpisał kontrakt z silnym białoruskim klubem Niomanem Grodno.

Nioman to jeden z najlepszych klubów na Białorusi, który w ostatnich latach regularnie zdobywa medale. Zespół z Grodna zdobył siedem razy mistrzowski tytuł. Ostatnio na najwyższym stopniu podium stał w 2018 i 2017 roku. W ubiegłym roku hokeiści Niomana musieli zadowolić się srebrnymi medalami.



Przejście do tej drużyny to dla Jaśkiewicza bez wątpienia sportowy awans i ogromna szansa na poniesienie hokejowych umiejętności.



23-letni Jaśkiewicz jest wychowankiem Podhala Nowy Targ. Ostatnio bronił barw GKS Katowice.



Regularnie był powoływany do reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych. Jego talent dostrzegli również selekcjonerzy dorosłej kadry. Jaśkiewicz brał udział w ubiegłorocznych mistrzostwach świata Dywizji IB.

Zdjęcie Oskar Jaśkiewicz / Piotr Matusewicz / East News