Hokej. MŚ: Wielka Brytania - Polska. Wynik meczu na żywo

Od niedzieli w rumuńskim Sfantu Gheorghe trwają hokejowe mistrzostwa świata w Dywizji IA. W turnieju występuje m.in. reprezentacja Polski , której marzeniem jest powrót do Elity. Przypomnijmy, nasza kadra z najlepszymi grała w zeszłym roku po 20 latach przerwy. Mimo że wówczas poległa w każdym spotkaniu, to i tak zaprezentowała się naprawdę solidnie.

Przepustkę do awansu dają dwa pierwsze miejsca w sześciodrużynowej tabeli. Zasady tegorocznych mistrzostw w Dywizji IA są proste: każda z ekip rozgrywa pięć meczów, po czym dwie pierwsze z nich wracają do elity i kwalifikują się do "głównych" mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w dniach 9-25 maja w Szwecji i Danii.