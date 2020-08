Kamil Wróbel, napastnik JKH GKS Jastrzębie, nie będzie wspominał miło sparingu z KH Energa Toruń. Zawodnik odniósł groźną kontuzję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski dla Interii o Polskiej Hokej Lidze po pandemii: "Nie wygląda to za dobrze". INTERIA.TV

Do zdarzenia doszło w 28. minucie meczu pod bramką strzeżoną przez Antona Svenssona doszło do nieprzyjemnej sytuacji, kiedy to upadający Jegor Szkodienko zahaczył ostrzem łyżwy o twarz 23-latka. Co ciekawe, sędziowie zinterpretowali tę sytuację jako... niebezpieczne zagranie wysokim kijem, wymierzając tym samym Rosjaninowi 4 minuty kary.



"Kamil ma wieloodłamkowe złamanie przedniej ściany zatoki szczękowej prawej i złamanie dolnego brzegu oczodołu od strony przyśrodkowej i kości nosowej po stronie prawej. Aktualnie Kamil jest na środkach przeciwbólowych i czuje się dobrze" - informuje klub JKH GKS Jastrzębie.

Reklama

Śląski klub przegrał spotkanie 1-2. Mecz rozstrzygnął się w rzutach karnych.