Projekt Śląski Dom Hokeja zakłada współpracę na kilku frontach. Województwo śląskie jako mecenas Śląskiego Domu Hokeja włączy się także finansowo w organizację ważnych dla dyscypliny wydarzeń. W kalendarzu najważniejszych imprez sportowych są m.in. mistrzostwa świata Mężczyzn Dywizji IB (Katowice, 25 kwietnia-1 maja 2022), mistrzostwa świata kobiet Dywizji IB (Katowice na Jantorze, 8-14 kwietnia 2022), turniej prekwalifikacyjny kobiet do Igrzysk Olimpijskich (Bytom, 7-10 października 2021) i finał Pucharu Polski (Bytom, 27-29 grudnia 2021 roku). Współpraca będzie obejmować też działania promocyjne oparte na potencjale medialnym Polskiego Hokeja.

Reklama

Hokej chce się przebić do powszechnej świadomości

- Ruszamy z projektem Śląski Dom Hokeja, a to świetna wiadomość dla całego środowiska, bo dzięki tej inicjatywie będziemy się rozwijać - mówi "Interii" Mirosław Minkina, prezes PZHL. - Finanse są kluczowe, bo czekają nas duże wydarzenia czyli organizacja imprez mistrzowskich oraz partycypacja w organizacji polskiej ligi. Hokej ma trudno w Polsce przebić się do powszechnej świadomości, nie jest tak często pokazywany w telewizji a wart jest tego. Ten projekt ma pomóc tego dokonać, nasza liga jest coraz bardziej atrakcyjna. Ten projekt pomoże nam w złapaniu oddechu, m.in. pokryje koszty wynajęcia Spodka na mistrzostwa [dzienne wynajęcie tego obiektu w dniu meczowym to 50 tys. zł, przyp. aut.]. Koszt samych band to jakieś 400-450 tys. zł - dodaje prezes Minkina.

Województwo wesprze finansowo i organizacyjnie

Śląski Dom Hokeja to koncepcja, u której podstaw leży promocja regionu poprzez sport nawiązujący do pasji i tradycji jego mieszkańców. - Cieszę się, że jako urząd stawiamy na tę dyscyplinę, tym bardziej, że przechodzi ona trudny okres. Będziemy się starali finansowo i organizacyjnie ją wspierać. Wierzę, że współpraca będzie harmonijnie się rozwijać. Śląsk to miejsce z którym nierozerwalnie związane są utytułowane drużyny hokejowe, ich legendy i kibice. Wystarczy wspomnieć, że nasze kluby zdobyły 24 tytuły mistrza Polski - mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Z Górnego Śląska wywodzi się aktualny mistrz Polski - JKH GKS Jastrzębie, w Polskiej Hokej Lidze występują cztery drużyny z tego regionu (sezon 2021/22 zostanie zainaugurowany za tydzień - 10 września). Zawodnicy ze śląskich klubów od dekad stanowią o sile reprezentacji Polski. W sierpniowym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w kadrze narodowej grało aż 18 hokeistów wywodzących się z województwa śląskiego. Tutaj też rozwija się infrastruktura sportowa - w tym roku otwarto lodowisko w Bytomiu, a w przyszłym planowane jest otwarcie obiektu w Sosnowcu.

W Tychach powstanie drugie lodowsko

Gospodarzem spotkania był Andrzej Dziuba - prezydent Tychów, miasta Mariusza Czerkawskiego i Krzysztofa Oliwy oraz jednego z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiego hokeja - GKS-u Tychy. - Hokej jako dyscyplina ma gigantyczny potencjał. Tychy są dość szczególnym miastem gdzie hokej jest bardziej popularny niż piłka nożna. Każde wydarzenie na Stadionie Zimowym budzi ogromne zainteresowanie kibiców. Dlatego cieszę się, że ta historyczna umowa jest podpisywana właśnie w naszym mieście - przyznał Andrzej Dziuba. Przy okazji zdradził, że miasto jest blisko podpisania umowy na budowę drugiego lodowiska! Koszt około 15 mln zł.