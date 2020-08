Damian Kapica w najbliższym sezonie będzie reprezentował barwy słowackiego klubu Bratislava Capitals, który występował w lidze bet-at-home ICE Hockey League (poprzednio EBEL). Tworzy ją osiem klubów z Austrii oraz po jednym z Włoch, Słowacji i Węgier.

28-letni Kapica to jeden z najlepszych polskich hokeistów. Jest wychowankiem Podhala Nowy Targ, ale przez ostatnie pięć sezonów reprezentował barwy Comarch Cracovii, z którą wywalczył dwa tytuły mistrza Polski w 2016 i 2017 roku. W minionym sezonie zdobył dla "Pasów" 22 bramki i zaliczył 40 asyst, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu.

"Jest jednym z najlepszych hokeistów w Polsce, w lidze uzyskiwał zazwyczaj więcej punktów niż rozgrywał meczów. Wierzę, że poradzi sobie w nowych rozgrywkach" - powiedział wiceprezes klubu Dusan Pasek.



Kapica miał z Cracovią kontrakt ważny jeszcze przez rok, ale nie zgodził się na propozycję jego obniżki i umowa została rozwiązana.



Nowy skrzydłowy ekipy ze stolicy Słowacji przebywał pod koniec lipca na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Warszawie. Po powrocie, gdy przeszedł testy na obecność koronawirusa przed podpisaniem kontraktu z nowym klubem, okazało się że ma wynik pozytywny.



Bratislava Capitals to klub powstały w 2015 roku, ale do tej pory występował na trzecim i drugim poziomie rozgrywkowym na Słowacji. W najbliższym sezonie zespół został zgłoszony do ICE Hockey League. Capitals swoje mecze będą rozgrywać w największej hali Bratysławy - Ondrej Nepela Arena, mieszczącej 10 tysięcy widzów.



Kapica jest czwartym reprezentantem Polski, który opuścił w tym roku polską ekstraligę. Wcześniej Marcin Kolusz przeniósł się do fińskiego Vaasan Sport, a Krystian Dziubiński i Oskar Jaśkiewicz podpisali kontrakty z Niomanem Grodno.