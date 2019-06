Hockey Series Finals kobiet. Polska - Fidżi 6:0

Polskie hokeistki na trawie pokonały w Hiroszimie Fidżi 6:0 (0:0) w swoim pierwszym meczu Hockey Series Finals, który jest jednocześnie etapem kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. W niedzielę zmierzą się z Indiami.

W Japonii osiem reprezentacji podzielonych na dwie grupy walczy o dwa miejsca premiowane udziałem w ostatnim etapie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, który w formule dwumeczu rozegrany zostanie jesienią tego roku. By zachować szansę gry w Tokio, biało-czerwone muszą awansować do finału turnieju.

Podopiecznym Macieja Wrzesińskiego na inaugurację przyszło zmierzyć się z teoretycznie najsłabszym przeciwnikiem w grupie A - reprezentacją Fidżi, sklasyfikowaną na 44. miejscu w światowym rankingu (Polki zajmują 23. lokatę). Mecz był bardzo jednostronny, polska bramkarka Anna Gabara nie miała nawet okazji do interwencji, ale przez pierwszą połowę biało-czerwone grały trochę nieporadnie pod bramką rywala. Dopiero po zdobyciu gola przez Wiktorię Błaszyk Polki odzyskały skuteczność.

"Dobrze, że na początek turnieju zagraliśmy z takim rywalem, bo ten pierwszy mecz zawsze jest trudny, zwłaszcza, gdy się tak długo na niego czeka. Zanim weszliśmy na odpowiednie tory, potrzebowaliśmy dużo czasu. Widać było nerwowość w naszej grze, mieliśmy sporą przewagę, ale byliśmy nieskuteczni" - powiedział PAP Wrzesiński.

Jak dodał szkoleniowiec, kluczowym momentem spotkania była pierwsza bramka.

"W przerwie meczu udało mi się wpłynąć na dziewczyny, uspokoić je. Jak się udało strzelić pierwszą bramkę, to ten worek się rozwiązał. Myślę, że gdyby ten gol padł wcześniej, to i ta nerwowość szybciej by z nas zeszła. W niedzielę gramy z Indiami, które obok Japonii wydają się być faworytem imprezy. Czeka nas bardzo ciężka przeprawa, ale postaramy się pokusić o niespodziankę" - podkreślił.

Indie w sobotę pokonały Urugwaj 4:1 (2:0). Z kolei w meczu grupy B Japonia wygrała z Rosją 2:1 (1:1).

Zwycięzcy grup uzyskają bezpośredni awans do półfinału, z kolei zespoły z drugich i trzecich miejsc utworzą pary ćwierćfinałowe (systemem "na krzyż").

Polska - Fidżi 6:0 (0:0)

Bramki: Wiktoria Błaszyk - dwie(33-krótki róg, 58), Oriana Bratkowska (39), Karolina Grochowalska (44-krótki róg), Marlena Rybach (55-karny), Amelia Katerla (60-krótki róg).

autor: Marcin Pawlicki

lic/ co/