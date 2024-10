Historyczna wygrana mistrza Polski w LM, Niemcy pokonani po raz pierwszy

Re-Plast Unia Oświęcim zachwyca grą nie tylko w Tauron Hokej Lidze (THL), gdzie ma na koncie komplet zwycięstw, ale nie ma też kompleksów w hokejowej Lidze Mistrzów. Mistrz Polski zanotował właśnie drugie zwycięstwo w tych elitarnych rozgrywkach, wygrywając ze Straubing Tigers 4:1. To historyczna wygrana, bo pierwsza polskiego zespołu w LM nad ekipą z Niemiec. Re-Plast Unia Oświęcim jest tym samym na najlepszej drodze do awansu do fazy play-off, co nigdy nie udało się żadnej drużynie z naszego kraju.