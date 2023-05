Historia wydarzyła się na naszych oczach. Całe pokolenie czekało

Co roku zawsze coś szło nie tak. Jakieś potknięcie, jakaś wpadka zamykała Polakom drogę do awansu. Więcej, jeszcze rok temu biało-czerwoni hokeiści znajdowali się przecież w grupie B Dywizji I, co po rozszyfrowaniu tego skomplikowanego systemu oznaczało po prostu trzecią ligę światowego hokeja. Trzecią ligę w sporcie, który uprawia na serio tylko część państw świata. Polacy rywalizowali w 2022 roku z Estonią czy Serbią, a po zaledwie dwóch latach mają przystąpić do walki z potęgami światowego hokeja jak Kanada, USA, Czesi czy Skandynawowie.