Hokeiści HC Kladno po kilkuletniej przerwie powracają na najwyższy poziom rozgrywek w Czechach. Awans do ekstraklasy zapewniło im zwycięstwo 4-2 w barażowym meczu z zespołem Czeskich Budziejowic. Wszystkie bramki dla Kladna zdobył... właściciel klubu, 47-letni Jaromir Jagr.

Zdjęcie Jaromir Jagr /AFP

Legendarny czeski hokeista już po 25 minutach meczu miał na koncie hat tricka, a zwycięstwo swojej drużyny przypieczętował czwartym golem, na dwie sekundy przed końcową syreną.

Drużyna Kladna, sześciokrotny mistrz kraju jeszcze z czasów Czechosłowacji, spadła do pierwszej ligi w 2014 roku i od tego czasu walczyła o powrót do najwyższej klasy rozgrywek. W poprzednim sezonie drużyna awansowała do baraży, ale nie zdołała wygrać decydujących spotkań. W tym roku, wzmocniona obecnością Jagra, dopięła wreszcie celu.

Jagr, pięciokrotny olimpijczyk, od 1994 roku występował w lidze NHL, w której rozegrał ponad 1200 meczów. Uważany za najlepszego w historii europejskiego hokeistę Czech jest członkiem elitarnego Klubu Potrójnego Złota, mając w sportowym dorobku zwycięstwo w Pucharze Stanleya, mistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo świata.