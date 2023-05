Będzie to starcie Kanady z Finlandią, a zatem finalistów trzech ostatnich edycji hokejowych mistrzostw świata. Już wiadomo, że do czwartego z rzędu takiego finału nie dojdzie, a obie potęgi będą się eliminowały na bardzo wczesnych etapie turnieju. Będzie to największy hit fazy ćwierćfinałowej.