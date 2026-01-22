Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco w Rosji. "Żołnierz Putina" nie wytrzymał. Szybka kontra

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Jaka przyszłość czeka sportowców z Rosji? W ostatnim czasie wiele federacji sportowych podjęło decyzje. Teraz pojawiły się doniesienia związane z hokejem na lodzie, a więc ukochaną dyscypliną Władimira Putina. Reakcja była natychmiastowa, a minister sportu i zarazem prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaił Diegtiariow wydał oświadczenie.

Mężczyzna w garniturze z czerwonym krawatem, w średnim wieku, stoi na tle rozmytego, złocistego detalu architektonicznego wewnątrz budynku.
Zapadła decyzja ws. hokeistów z Rosji. Planowany jest odwetRAMIL SITDIKOVAFP

Sportowcy z Rosji i Białorusi są wykluczeni ze zmagań na międzynarodowej arenie od 2022 roku. To pokłosie zbrojnego ataku na Ukrainę. Ostatnie miesiące to nieustanna walka o powrót.

Walka, która czasami okazuje się zwycięska. Wystarczy tutaj podać przykład narciarzy. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) utrzymała zawieszenie Rosjan, którzy odwołali się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Ten uznał działania federacji za nielegalne i nakazał przywrócenie sportowców po spełnieniu określonych wymogów.

Podobne przypadki dotyczyły także innych dyscyplin, jak np. łyżwiarstwa szybkiego i figurowego. Kilka dni temu Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) zgodziła się na występy Rosjan, co niezwykle ucieszyło rosyjską opinię publiczną. W końcu zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo i we Włoszech wystąpi więc około 10 sportowców z Rosji. Oczywiście pod specjalnymi warunkami, takimi jak neutralne barwy, brak flag i symboli narodowych.

Zobacz również:

Kamila Walijewa często pokazywała się u boku Władimira Putina
Zimowe

Rosjanie stracili złoto, a teraz takie doniesienia. Ulubienica Putina nadała komunikat

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Cios prosto w Putina. Jest szybka kontra

    Kilka dni temu "The Athletic" poinformował, że Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) podtrzymała sankcje wobec reprezentacji Rosji i Białorusi. Dotyczy ono także młodzieżowych drużyn, co rozwścieczyło sportowe władze w Moskwie. Tym bardziej, że kilka tygodni temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił międzynarodowym fedracjom, aby dopuściły do zawodów młodzieżowych sportowców z Rosji i Białorusi, a jednocześnie zalecił utrzymanie ograniczeń dotyczących seniorskich zmagań.

    Powoływanie się IIHF na obawy dotyczące bezpieczeństwa jest bezpodstawne. Podobny argument został już wcześniej podniesiony w CAS w pozwie przeciwko Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej, a sąd uznał go za bezpodstawny
    przekazał na Telegramie minister sportu i zarazem prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaił Diegtiariow.

    "Żołnierz Putina" podkreślił, że sprawą zajmować się będą prawnicy, którzy już wcześniej przedstawili wiele przykładów "bezproblemowego udziału rosyjskich sportowców w zawodach międzynarodowych". - Całkowity zakaz narusza wszystkie obowiązujące zasady humanitarne i prawa człowieka oraz jest mocno dyskryminujący - napisał.

    Diegtiariow na koniec swojego oświadczenia dodał, że "proces powrotu Rosji do światowego sportu będzie kontynuowany".

    Zobacz również:

    Philipp Raimund
    Skoki Narciarskie

    Lider Niemców cierpi na rzadką przypadłość. "Tracę panowanie nad sobą"

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Zawodnik ubrany w sportowy strój narciarski niesie dużą rosyjską flagę, która zasłania jego twarz. W rękach trzyma kijki narciarskie. Tło rozmyte, skupia uwagę na sportowcu i fladze.
    Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FISHendrik SchmidtAFP
    Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
    Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu ŚwiataVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
    Mężczyzna w garniturze stoi na tle niebieskich i białych flag, trzyma rękę przy twarzy, wyglądając poważnie.
    Prezydent Rosji Władimir PutinPAVEL GOLOVKIN / POOLAFP
    Mężczyzna w średnim wieku w granatowym garniturze siedzi przy biurku na ozdobionym krześle, trzyma w ręku kartkę papieru i gestykuluje, przed nim mikrofony oraz fragment flagi w tle.
    Rosjanie nie odpuszczają. Podjęli ostateczny krok. "Żołnierz Putina" ogłosił decyzjęGAVRIIL GRIGOROVAFP
    Patrycja Chojnacka: Nie da się wygrać meczu, zaczynając od 0:8Polsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja