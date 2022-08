GKS Katowice mocniejszy niż gdy zdobywał mistrza? Są Fin i Kanadyjczyk

Katowicki klub popisał właśnie umowy z kolejnymi zawodnikami. To dwóch napastników: Fin Teemu Pulkkinen i Kanadyjczyk Brandon Magee. - Chcieliśmy sztabowi trenerskiemu dać większy komfort w zestawieniu czterech ataków, wzmocnić siłę ofensywną naszej drużyny. Obecność Puikkonena i Magee daje nam tę możliwość. Robiliśmy dokładny research, zbieraliśmy opinie. Obaj sportowo i charakterologicznie pasują do naszego zespołu - podkreśla Roch Bogłowski, dyrektor sportowy hokejowej GieKSy.

Wcześniej w czeskiej Komecie Brno, teraz - GKS Katowice

- Pulkkinen jest bardzo szybkim zawodnikiem, w zeszłym sezonie grał ligach fińskiej i duńskiej. Ma lewy uchwyt. Wydaje się, że sposobem gry świetnie pasuje do naszego zespołu - mówi Bogłowski. Fin ma 27 lat, jego ostatnim drużyną był duński Herning Blue Fox, grał w niej od stycznia, a wcześniej był zawodnikiem fińskiego klubu Mikkelin Jukurit.

Reklama

Magee ma 28 lat, pochodzi z Edmonton. - Posiada doświadczenie gry w Europie, w zeszłym sezonie gra w lidze czeskiej i brytyjskiej - komentuje Bogłowski. Kanadyjczyk ma prawy uchwyt. Na początku zeszłego sezonu trafił nie byle gdzie bo do Komety Brno, drużyny jedenastokrotnego mistrza Czechosłowacji i dwukrotnego mistrza Czech (z 2017 i 2018 roku). Grał, ale nie tyle ile by chciał, konkurencja tam jest bardzo silna. Pod koniec grudnia Magee podpisał więc kontrakt w brytyjskiej EIHL, przeniósł się do szkockiego klubu Fife Flyers mającego siedzibę w Kirkcaldy.

GKS Katowice: Finowie, Szwedzi, Kanadyjczyk, Japończyk

To piąty i szósty zagraniczny transfer GKS-u Katowice w przerwie między rozgrywkami. Wcześniej przyszli fiński obrońca Niko Mikkola, szwedzcy napastnicy Christian Blomqvist i Hampus Olsson a także pierwszy Japończyk w historii GieKSy - napastnik Shigeki Hitosato.

CZYTAJ TAKŻE: Mistrzyni świata opowiada o sporcie, który robi u nas coraz większą karierę

Hokeiści Gieksy na początku sierpnia rozpoczęli wspólne treningi, które odbywają się na tafli "Jantoru" w katowickim Janowie, przeszli też już testy medyczne i zaczęli przygotowania do sezonu.Wcześniej podopieczni trenera Jacka Płachty trenowali indywidualnie według specjalnie przygotowanych rozpisek.

GKS Katowice: zachowanie jakości z poprzedniego sezonu

- Chodziło nam o zachowanie jakości zespołu z poprzedniego sezonu. Wydaje się, choć przecież przed startem nowego sezonu to zawsze wielka niewiadoma, że nowi gracze gwarantują poziom jaki GKS prezentował w poprzednim sezonie - mówi Roch Bogłowski. Jest ciągłość, podpisano przecież nowe kontrakty z zawodnikami, którzy stanowili o sile tej drużyny w poprzednim sezonie: bramkarzem Johnem Murrayem, napastnikami Grzegorzem Pasiutem i Marcinem Koluszem czy obrońcami - Patrykiem Wajdą i Maciejem Kruczkiem.

To będzie niezwykły sezon GKS-u z konkretnego powodu. Katowiczanie zagrają w jego trakcie w hokejowej Lidze Mistrzów, gdzie w grupie D zmierzą się ze szwedzkim Rögle Ängelholm, szwajcarskim Zürich Lions oraz węgierskim AV19 Székesfehérvár.

W opracowany przez sztab trenerski cykl treningowy wpleciono mecze towarzyskie.



Plan przygotowań hokeistów GKS-u Katowice:



10.08 - sparing z Cracovią (wyjazd)

12.08 - sparing z GKS-em Tychy (wyjazd)

16.08 - sparing z Cracovią (Janów)

23.08 - sparing z Re-Plast Unią Oświęcim (wyjazd)

26.08 - sparing z GKS-em Tychy (Janów)



Terminarz Hokejowej Ligi Mistrzów:



01.09 - mecz CHL z Rögle BK (u siebie)

03.09 - mecz CHL z ZSC Lions Zurych (u siebie)

08.09 - mecz CHL z ZSC Lions Zurych (wyjazd)

10.09 - mecz CHL z Rögle BK (wyjazd)

04.10 - mecz z Fehérvár AV19 (u siebie)

12.10 - mecz z Fehérvár AV19 (wyjazd)