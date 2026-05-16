Elita uciekła Polakom, a tam takie rozstrzygnięcia. Gigant na kolanach, zaskoczenie na start

W pierwszej połowie miesiąca reprezentacja Polski w hokeju na lodzie dostarczyła nam ogrom emocji w związku z jej występami w mistrzostwach świata dywizji IA - "Biało-Czerwoni" do samego końca rozgrywek walczyli o awans do elity, ale porażka z Litwą po dogrywce przy niekorzystnych dla naszych graczy innych rezultatach w grupie rozwiała marzenia o wdarciu się na najwyższy szczebel współzawodnictwa.

Elita tymczasem rozpoczęła swoje zmagania na rok 2026 15 maja - a arenami rywalizacji globalnej czołówki stały się dwa szwajcarskie miasta, Fryburg oraz Zurych. Trzeba przy tym przyznać, że już na inaugurację doszło do paru naprawdę interesujących rezultatów.

Hokejowe MŚ elity 2026: Szwajcaria lepsza od USA. "Nati" nie dali szans rywalom

Najwięcej uwagi przyciągał tu bez dwóch zdań mecz grupy A między gospodarzami turnieju a kadrą USA - czyli innymi słowy starcie zeszłorocznych wicemistrzów z obrońcami tytułu. Choć to Amerykanie uchodzili tu za faworytów, to właśnie Szwajcarzy mogli ostatecznie cieszyć się z naprawdę solidnego triumfu 3:1.

"Nati" swoją pierwszą bramkę zdobyli już w 3. minucie pierwszej tercji, a jej autorem był Pius Suter. W tej samej części spotkania rezultat podwyższył potem Sven Andrighetto i zespół Stanów Zjednoczonych znalazł się w naprawdę trudnym położeniu.

Amerykanom udało się wyprowadzić ripostę dopiero w tercji trzeciej dzięki trafieniu Alexa Steevesa, ale później dobił ich Ken Jager, ustanawiając ostateczny wynik na 3:1. Tym sposobem Szwajcaria zgarnęła pełne trzy punkty i weszła na pozycję wicelidera grupy A, znajdując się tuż za Finlandią, która w swym pierwszym meczu na MŚ pokonała Niemcy... również 3:1. W grupie A występują jeszcze Austria, Łotwa, Węgry oraz Wielka Brytania - te ekipy ruszą do akcji po raz pierwszy w sobotę.

MŚ elity 2026: Kanada i Czechy zwycięskie w grupie B

W grupie B tymczasem na otwarcie rywalizacji Kanada pokonała Szwecję po widowiskowym starciu 5:3, a Czechy dość łatwo ograły Danię 4:1. Tu na swoją kolej jeśli mowa o wyjściu na taflę czekają jeszcze Norwegia, Słowacja, Słowenia oraz Włochy.

Mistrzostwa świata elity 2026 potrwają do 31 maja. Transmisje można śledzić na sportowych kanałach Polsatu.

