Władze Oświęcimia i szefowie miejscowego klubu hokejowego bronią gracza ekstraklasowej Re-Plast Unii, Eliezera Sherbatova. Zawodnik z Izraela został skrytykowany przez rabina z USA za to, że zdecydował się bronić barw drużyny z tej miejscowości.

"W imieniu mieszkańców Oświęcimia wyrażam stanowcze oburzenie w związku ze słowami rabina Elchanana Poupko, który skrytykował Eliezera Sherbatova, nowego zawodnika drużyny hokejowej za to, że jako reprezentant Izraela będzie grał w mieście, w którym istniał obóz Auschwitz. Ponadto, w swoich skandalicznych wypowiedziach dobitnie oskarżył on mieszkańców miasta Oświęcim o brak niesienia pomocy więźniom i współodpowiedzialność za istnienie obozu, co sprzeczne jest z oczywistymi faktami historycznymi" - można przeczytać w oświadczeniu prezydenta miasta Janusza Chwieruta.

Dodał, że miasto jest też ofiarą tego, co się działo w Auschwitz, gdyż kładzie się to cieniem na współczesne postrzeganie Oświęcimia.

"Przypisywanie mu jakiejkolwiek odpowiedzialności za istnienie obozu jest skandaliczną insynuacją" - napisał przypominając, że mieszkańcy Oświęcimia nieśli też pomoc więziom obozu, niejednokrotnie przypłacając to życiem.

Pismo adresowano do ministerstwa spraw zagranicznych, ambasady i konsulatu USA w Polsce oraz ambasady Izraela w naszym kraju.