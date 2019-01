Ekstraliga hokejowa. Koniec sezonu zasadniczego

Tauron KH GKS Katowice pokonał na własnym lodowisku Unię Oświęcim 5:1 w zaległym meczu kończącym sezon zasadniczy hokejowej ekstraligi i dzięki temu przystąpi do play off z pierwszego miejsca.

Drugi z zaplanowanych na wtorek zaległych meczów Węglokoks Kraj Polonia Bytom - TatrySki Podhale Nowy Targ nie odbył się, bowiem hokeiści gospodarzy odmówili gry z uwagi na zaległości finansowe.

Kolejność drużyn ekstraligi po sezonie zasadniczym:

1. Tauron KH GKS Katowice, 2. GKS Tychy, 3. TatrySki Podhale Nowy Targ, 4. JKH GKS Jastrzębie, 5. Comarch Cracovia Kraków, 6. KH Energa Toruń, 7. Automatyka Gdańsk, 8. Unia Oświęcim, 9. Zagłębie Sosnowiec, 10. PGE Orlik Opole, 11. Węglokoks Kraj Polonia Bytom, 12. Kadra PZHL U-23.

Drużyny z miejsc 7-10 i 8-9 zagrają do dwóch zwycięstw w pre play off. Zwycięzcy tej rywalizacji dołączą do czołowej szóstki w walce o medale, która rozpocznie się 15 lutego.

Kadra PZHL - zgodnie z planem - rozegrała tylko 22 mecze w ramach przygotowań do grudniowych MŚ Dywizji 1B U-20.

Polonia Bytom będzie walczyła w barażach o utrzymanie wraz przegranymi w pre play off i pierwszoligowym Naprzodem Janów.

Tytułu mistrza Polski broni GKS Tychy.

Autor: Piotr Girczys