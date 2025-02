Dziewięć bramek w meczu Polek. I już wszystko jasne, wiadomo kto poleci na igrzyska

Polki poleciały do Azji praktycznie bez żadnej presji. Wcześniej natomiast pozytywnie zaskoczyły kibiców, przed własną publicznością uzyskując przepustkę do turnieju odbywającego się na wyspie Hokkaido. Przygoda w Japonii rozpoczęła się wręcz sensacyjnie. Polki postawiły się faworyzowanym Chinkom. Kibice zasiedli na trybunach z myślą o nadchodzącym pogromie, a tymczasem obejrzeli jedno z najciekawszych starć całego turnieju. "Biało-Czerwone" doprowadziły do konkursu rzutów karnych i dopiero w nich uznały wyższość rywalek. Na ich konto w nagrodę powędrował cenny punkt.

