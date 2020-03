Dwóch kandydatów na selekcjonera reprezentacji hokeistów na trawie

Dwóch kandydatów zgłosiło się do konkursu na selekcjonera męskiej reprezentacji - poinformował Polski Związek Hokeja na Trawie, ale nie ujawnił nazwisk szkoleniowców. Wkrótce odbędą się indywidualne rozmowy z zainteresowanymi osobami.

Męska reprezentacja nie ma obecnie trenera. W czerwcu ubiegłego roku z tej funkcji zrezygnował Karol Śnieżek, którego na krótko zastąpił Dariusz Rachwalski. Poprowadził on biało-czerwonych w mistrzostwach Europy drugiej dywizji we francuskim Cambrai, gdzie zajęli czwartą lokatę. Z kolei w styczniu tego roku w halowym czempionacie Starego Kontynentu biało-czerwoni wystąpili pod wodzą Jacka Adriana. W Berlinie uplasowali się na siódmym miejscu i zostali zdegradowani do drugiej dywizji.

Przed tygodniem PZHT ogłosił konkurs na stanowisko selekcjonera reprezentacji.

"Do komisji konkursowej wpłynęły dwie oferty. Obaj kandydaci spełnili wszystkie warunki i przeszli do drugiej części konkursu, czyli rozmów indywidualnych. Ze względu na obecną sytuację w kraju, przeprowadzone one zostaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na prośbę kandydatów, nie ujawniamy ich nazwisk" - powiedział rzecznik prasowy związku Filip Sobczak.

Rozmowy z trenerami mają odbyć się w najbliższych dniach. Komisja konkursowa, w której znaleźli się byli selekcjonerzy kadry Śnieżek i Krzysztof Witczak, wiceprezes związku Tomasz Lewandowski, sekretarz generalny Piotr Wilkoński oraz prezes Jacek Sobolewski, do końca marca zarekomenduje zarządowi PZHT jednego kandydata.

Nowy opiekun biało-czerwonych będzie łączył jednocześnie prowadził reprezentację U23. Kontrakt ma obowiązywać do 31 sierpnia 2024 roku.

Jak się nieoficjalnie dowiedziała PAP, jednym z kandydatów na selekcjonera jest Rachwalski. Były reprezentant kraju obecnie pracuje w Arminen Wiedeń.

autor: Marcin Pawlicki

lic/ krys/