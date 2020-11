Dwa lata i osiem miesięcy więzienia - prawomocny wyrok za atak na fińskiego hokeistę

Dwa lata i osiem miesięcy więzienia – to prawomocny wyrok dla byłego wiceprezesa klubu piłkarskiego z Jastrzębia-Zdroju Pawła D., który odpowiadał za rozbój na hokeiście GKS Katowice Finie Jaakko Turtiainenie. Do ataku na sportowca doszło ponad rok temu przed jednym z meczów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Dziekanowski porównał Michniewicza do Jana Kowalskiego INTERIA.TV

Orzeczenie ogłosił w czwartek Sąd Okręgowy w Rybniku, który rozpoznawał tę sprawę po apelacjach, złożonych przez oskarżonego i jego obrońców. Zaskarżyli oni wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, który w marcu wymierzył D. karę trzech lat więzienia.

Reklama

Jak dowiedziała się PAP w rybnickim sądzie, w II instancji nieznacznie obniżono oskarżonemu wymiar kary - do dwóch lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, z opisu czynu eliminując, że D. działał "publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego". D. ma też pokryć koszy postępowania odwoławczego.

Do ataku na hokeistę GKS-u Katowice doszło 4 października ubiegłego roku przed meczem hokejowej ekstraligi w Jastrzębiu-Zdroju. Fin został zaatakowany podczas rozgrzewki poza lodowiskiem - został uderzony w głowę, dwaj napastnicy zabrali mu klubową koszulkę i uciekli samochodem. Zawodnik został przewieziony na badania do szpitala, nic poważnego mu się nie stało. Po tym incydencie drużyna z Katowic odmówiła gry tego dnia.

Krótko po ataku policja zatrzymała jednego ze sprawców, 15-latka, i opublikowała wizerunek i personalia drugiego - Pawła D., który był wówczas wiceprezesem klubu piłkarskiego z Jastrzębia. Kilka dni później D. sam zgłosił się do prokuratury, co zapowiedział we wcześniej opublikowanym oświadczeniu. Napisał w nim, że zdarzenie wyglądało inaczej niż to było przedstawione w przekazach medialnych. Wyraził ubolewanie, zaznaczając przy tym, iż nie dopuścił się przestępstwa.

Innego zdania była jastrzębska prokuratura, która przedstawiła mu zarzut rozboju, a później sądy I i II instancji, które uznały go za winnego tego przestępstwa. Drugi ze sprawców, z powodu młodego wieku, nie podlega odpowiedzialności karnej.

Krzysztof Konopka