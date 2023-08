Drogo na mecze Polaków. Bilety na mistrzostwa świata tylko dla kibiców z grubym portfelem

Nasza kadra nie grała w elicie od ponad 20 lat. Gdy więc wiosną okazało się, że w turnieju dywizji 1A Polacy grają wyśmienicie, zainteresowanie drużyną trenera Roberta Kalabera rosło z dnia na dzień. Ostatecznie Polacy nie wypuścili szansy z rąk i wywalczyli awans do przyszłorocznych mistrzostw, które będą rozgrywane w Pradze i Ostravie. Organizatorzy czempionatu nie kryli radości z sukcesu Biało-Czerwonych i podkreślali, że liczą na przyjazd naprawdę licznego grona polskich fanów, szczególnie w sytuacji, gdy zdecydowana większość klubów grających w Polskiej Hokej Lidze to zespoły z miast położonych na południu kraju, a więc blisko Czech.

Kibice rzeczywiście zapewniali w mediach społecznościowych, że nie mogą doczekać się mistrzostw świata z udziałem Polaków i na pewno pojadą zobaczyć kadrę na żywo. Ogłoszony cennik biletów okazał się jednak zimnym prysznicem. Aby dopingować reprezentację podczas czempionatu w Czechach, trzeba będzie zapłacić słono za bilety. Branżowy portal hokej.net podając ceny napisał w tytule wprost: "Polski kibicu, zacznij oszczędzać".

Ile za mecze Polaków? Oto ceny biletów na MŚ

Przede wszystkim należy pamiętać, że bilety obejmują nie tylko jeden mecz, ale najczęściej całą sesję w danym dniu, czyli dwa lub trzy spotkania. Kupując wejściówkę na zaplanowany na 11 maja pierwszy mecz Polaków z Łotwą równocześnie nabędzie się zatem prawo do obejrzenia zaplanowanego na ten sam dzień spotkania USA - Niemcy. Cena? Najtańsza wersja trzeciej kategorii to wydatek 1980 czeskich koron, czyli prawie 370 złotych. Gdyby natomiast wybrać bilet pierwszej kategorii, wówczas będzie on kosztował już prawie 740 złotych.

Najwięcej trzeba będzie wysupłać z kieszeni za bilety na mecze ze Szwecją i Niemcami, gdyż spotkania te odbędą się jako jedne z trzech zaplanowanych na 12 i 18 maja, przez co cena automatycznie idzie do góry. Najtańsza wersja to ponad 550 złotych, a najdroższa już ponad 900!

W fazie grupowej Polska zagra w Ostravie siedem razy i raczej można zakładać, że na tym zakończy swój udział w mistrzostwach. Jeśli kibic zechce obejrzeć wszystkie mecze, to przy założeniu, że na każdy zakupi najtańszy istniejący bilet, i tak wyda ponad 2500 złotych za same tylko wejściówki, nie mówiąc już o dojeździe do Czech i noclegach. Przyjemność oglądania na żywo hokeja na wysokim poziomie to zatem duży wydatek.

Dokładnie przeanalizowaliśmy ceny biletów z mistrzostw świata z ostatnich 10 lat i w połączeniu z analizą wydarzeń kulturalnych i dużych wydarzeń sportowych doszliśmy do pewnych wniosków. W ostatecznych liczbach wzięliśmy również pod uwagę obecną sytuację społeczną, inflację i inne czynniki, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji przez kibiców ~ podkreślił Petr Bříza, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w Pradze, cytowany na łamach hokej.net.

W Czechach hokej to dyscyplina bardzo popularna, a gospodarze mogą się również spodziewać, że na mecze przylecą kibice z wielu innych państw, w których także ta dyscyplina jest jedną z najważniejszych. Nie da się jednak ukryć, że z polskiego punktu widzenia ceny są mało przyjazne.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 10 maja 2024 roku i potrwają 16 dni.

Krystian Dziubiński / Sebastian Frej/MB Media/Getty Images / Getty Images

Radość Polaków po awansie do elity / Sebastian Frej/MB Media/Getty Images / Getty Images

Marcin Kolusz / Sebastian Frej/MB Media/Getty Images / Getty Images