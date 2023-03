Dramat młodego hokeisty. Paraliż od szyi w dół

AP / © 2023 Associated Press

Okropny wypadek niemieckiego hokeisty. Złamał dwa kręgi szyjne

3 lutego Glemser wystąpił w meczu wyjazdowym przeciwko SC Rieseesee , podczas którego doznał poważnej kontuzj i. Mężczyzna od razu został przewieziony do szpitala, gdzie w ostatnich tygodniach lekarze walczyli o jego życie. Był w śpiączce przed 10 dni i przeszedł już dwie operacje . Dopiero niedawno jego rodzina usłyszała jednak tragiczną diagnozę - złamanie czwartego i piątego kręgu szyjnego , w wyniku którego doszło do paraliżu ciała od szyi w dół.

Pochodzący ze Stuttgardu sportowiec z powodu paraliżu nie może samodzielnie oddychać, ma też spore trudności z mówieniem. Lekarze nie są pewni, czy stan 25-latka da się jeszcze poprawić. Mimo to, władze klubu Starbulls Rosenheim wraz z rodziną Glemsera połączyli siły, by pomóc hokeiście w walce o powrót do zdrowia.