- Że niby w święta mamy najbardziej przechlapane? Pewnie coś w tym prawdy jest, ale nikt nie narzeka, bo turniej o Puchar Polski to fajna i prestiżowa sprawa - dodaje Laszkiewicz, który dziś jest dyrektorem sportowym w JKH GKS Jastrzębie.

Jego drużyna w poprzednim roku przegrała finał PP z GKS Tychy, a w tym również zakwalifikowała się do turnieju i w poniedziałkowym półfinale zagra z Unią Oświęcim. Dzień wcześniej na lód wyjadą drużyny ECB Zagłębie Sosnowiec i GKS Katowice, a zwycięzcy spotkań spotkają się we wtorkowym finale (turniej rozgrywany jest w Krynicy).

Tak napięty terminarz oznacza, że drużyny przygotowania zaczynają już w święta i zdarza się, że na lodzie meldują się nazajutrz po odejściu od wigilijnego stołu. Podobny plan miał JKH GKS, ale w pierwszy dzień świąt lodowisko w czeskiej Karwinie, na którym teraz grają i trenują, jest zamknięte.

- Dlatego na treningu widzimy się 26 czerwca rano, więc będziemy mieli jeden dzień mniej na zbicie kalorii. Bo nie ma się co oszukiwać, że ciężko odmówić sobie świątecznych potraw. Z drugiej strony przed dwa dni nie da się jakoś przesadnie przytyć, a czasem też trzeba odpocząć od hokeja i spędzić czas z rodziną - zaznacza Laszkiewicz.

Puchar Polski 2025 w najlepszym możliwym terminie

Hokejowy Puchar Polski już na stałe wpisał się w okres świąteczno-noworoczny i dla dyscypliny to akurat dobra wiadomość. Wówczas większość lig w Polsce ma przerwę, więc zmagania hokeistów mają większą siłę przebicia. Do tego wielu ludzi przebywa wówczas na urlopach, więc mogą oglądać zmagania na żywo lub w telewizji, a na lodowisku w Krynicy zjawiają się nie tylko fani dyscypliny, ale też turyści odpoczywający w górach.

To jest ogromny plus tego turnieju i wydaje mi się, że termin jest najlepszym z możliwych. Do tego ranga Pucharu Polski z roku na rok rośnie, występują w nim silne zespoły, ludzie chętnie przychodzą kibicować, a mecze pokazywane są w telewizji

W Krynicy spotkają się drużyny, które obecnie zajmują całe podium ligowe oraz JKH, które w tabeli jest piąte. Dla zespołu z Jastrzębia już sam awans do turnieju jest dużym sukcesem, bo drużyna ma okrojony budżet, w większości składa się z młodych zawodników, a do tego lodowisko w Jastrzębiu jest remontowane, więc zawodnicy na co dzień muszą grać i trenować w Karwinie.

- Nasz młody zespół pokazał pazur i jesteśmy bardzo dumni, że awansowaliśmy. W półfinale zagramy z Unią, a to drużyna o zupełnie innym potencjale niż nasz, jednak w tym sezonie już wielu zespołom pokrzyżowaliśmy szyki. Nasi zawodnicy pokazali charakter, zostawiają na lodzie serce i ogromnie się cieszymy, że będziemy mogli zagrać w Krynicy - podkreśla Laszkiewicz.

W niedzielę ECB Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z GKS-em Katowice, a w poniedziałek JKH GKS Jastrzębie z Unią Oświęcim. Zwycięzcy spotkań we wtorek zagrają w finale Pucharu Polski. Wszystkie spotkania o godz. 18 na lodowisku w Krynicy.

Piotr Jawor

