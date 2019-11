Szefostwo Comarchu Cracovii chce zorganizować turniej finałowy Pucharu Kontynentalnego - taką informację udało nam się potwierdzić, podał serwis hokej.net.

- Jestem wdzięczny i zobowiązany do podziękowania Cracovii za profesjonalną organizację. Jako klub udowodnili, że mogą i potrafią w pełni organizować takie wydarzenia - powiedział Fabio Oetterli, dyrektor Continental Cup po turnieju półfinałowym.



Przypomnijmy, że oprócz Comarchu Cracovii i Niomana Grodno, który okazał się najlepszą ekipą w grupie F, w turnieju finałowym zagrają zespoły SønderjyskE Ishockey Vojens z Danii i Nottingham Panthers z Anglii. Turniej finałowy Pucharu Kontynentalnego odbędzie się w dniach 10-12 stycznia przyszłego roku.



- Po raz pierwszy w historii klubu jesteśmy w finale tych rozgrywek. Będziemy chcieli zagrać jak najlepiej, niezależnie gdzie się on odbędzie - zaznaczył Rudolf Roháček, trener "Pasów"



Decyzja o tym, kto zorganizuje zawody zostanie ogłoszona wkrótce. Z naszych informacji wynika, że rywalem Cracovii będzie Grodno.



Warto też wspomnieć, że zdobywca Pucharu Kontynentalnego otrzyma "dziką kartę" do przyszłorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów.