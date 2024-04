W walce o tytuł pozostały już tylko GKS Katowice oraz Re-Plast Unia Oświęcim. We wtorkowy wieczór zawodnicy tych ekip zdołali wyjść na lodowisko i rozpocząć współzawodnictwo, ale nie minęła nawet minuta i... doszło do naprawdę budzących grozę scen.

Mecz GKS Katowice - Re-Plast Unia Oświęcim nagle przerwany. Medycy musieli wkroczyć na taflę

Po około 20 sekundach trwania pierwszej tercji mecz został przerwany, gdyż tafla wymagała uprzątnięcia. Choć realizator transmisji telewizyjnej nie pokazał dokładnie, co wydarzyło się w kolejnych kilkudziesięciu sekundach, to najprawdopodobniej doszło do zasłabnięcia lub poślizgnięcia się osoby z obsługi obiektu, która następnie wymagała pomocy specjalistów.