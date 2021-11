Prowadzenie dla Słowaków uzyskał Peter Šišovsky w 15. minucie.

Włosi wyrównali w drugiej tercji. Michele Marchetti zrobił to już po 29 sekundach.



W 27. minucie Poprad znowu prowadził, a gola strzelił Mike Dalhuisen. Wynik meczu ustalił w 58. minucie Patrik Svitana, który w sezonach 2015/16 i 2016/17 grał w Comarchu Cracovii.



"Pasy" pierwszy mecz turnieju, który odbywa się przy Siedleckiego w Krakowie, rozegrają o 19.00. Rywalem wicemistrza Polski będzie mistrz Kazachstanu Saryarka Karaganda.



W sobotę Comarch Cracovię Polski czeka spotkanie z Popradem, który jest wicemistrzem Słowacji, a w niedzielę z Asiago Hockey, mistrzem Włoch, który gra w Lidze Alpejskiej. Wszystkie te mecze o 19.00. Awans do finałowego turnieju wywalczą dwie najlepsze drużyny.



3. runda Pucharu Kontynentalnego:

HK Poprad - Asiago Hockey 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Bramki: 1-0 Peter Šišovsky (14.58), 1-1 Michele Marchetti (20.29), 2-1 Mike Dalhuisen (26.56), 3-1 Patrik Svitana (57.24).

Patrik Svitana

Pawo

