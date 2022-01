Amerykański hokeista Reid Boucher, który wiosną ubiegłego roku wygrał z drużyną Awangarda Omsk ligę KHL, przyznał przed sądem, że w 2011 roku jako 17-latek dwukrotnie zmusił 12-latkę do seksu oralnego.

Do tych wydarzeń doszło, gdy Boucher był zawodnikiem Amerykańskiego Programu Rozwojowego (USDP), skupiającego najlepszych młodych hokeistów w USA. Mieszkał wtedy u rodziny goszczącej w mieście Ann Arbor w stanie Michigan, a ofiarą była córka jego gospodarzy.

23-letnia obecnie kobieta anonimowo opowiedziała o szczegółach tej sprawy w rozmowie z gazetą "Detroit Free Press". Według jej relacji hokeista za pierwszym razem zmusił ją do seksu strasząc, że upubliczni jej prywatne nagrania, które znalazł na komputerze jej matki, a w drugim przypadku groził, że poinformuje znajomych, że uprawiała z nim seks.

Boucher 31 stycznia ma poznać w tej sprawie wyrok wydany przez sąd hrabstwa Washtenaw w Michigan. Początkowo miał postawiony zarzut popełnienia przestępstwa seksualnego pierwszego stopnia, za co grozi kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocia. W grudniu zarzut ten został jednak złagodzony i zawodnik odpowiada teraz za przestępstwo trzeciego stopnia, co oznacza, że na pewno nie zostanie skazany na bezwzględne więzienie, nie będzie wpisany do rejestru przestępców seksualnych, a po odbyciu kary w jego dokumentach nie będzie śladu po wyroku.

Hokej. Reid Boucher się przyznał, ale nie trafi do więzienia

Za popełnione przestępstwo grozi jednak kara do 15 lat więzienia, a hokeista może być skazany w zawieszeniu i dopiero jeśli złamie jego warunki, to będzie musiał odbyć karę pozbawienia wolności oraz trafić na listę przestępców seksualnych.

Sędzia prowadzący sprawę wytłumaczył zgodę na złagodzenie zarzutów "nietypowymi okolicznościami", wiekiem hokeisty w momencie popełnienia przestępstwa i upływem długiego czasu od zdarzenia.

Ofiara hokeisty, która dopiero 10 lat po tamtych wydarzeniach zgłosiła sprawę policji, powiedziała w rozmowie z "Detroit Free Press", że uznaje te słowa sędziego za "obrzydliwe". "Czuję, jakby większość postępów, które zrobiłam przez te 10 lat, została unieważniona" - skomentowała.

Boucher zawodnikiem NHL został w marcu 2013 roku, podpisując trzyletni kontrakt z New Jersey Devils. W najlepszej hokejowej lidze świata zadebiutował w grudniu 2013. Potem byli jeszcze Nashville Predators i Vancouver Canucks. Ostatni mecz w NHL rozegrał w sezonie 2018/19.



Hokej. Reid Boucher był gwiazdą AHL

Napastnik grę w NHL przeplatał z występami AHL, gdzie w latach 2018-20 trzy razy był wybierany do Meczu Gwiazd, a w 2020 trafił do pierwszej piątki rozgrywek występując w Utica Comets.



Następnie przeniósł się do Rosji, do Awangarda Omsk, z którym w poprzednim sezonie wygrał rozgrywki KHL, skąd w czerwcu ubiegłego roku został oddany do Lokomotiwu Jarosław.