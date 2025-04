Burza po historycznym wyczynie "pupilka Putina". "Niech mu połamią nogi"

W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu Aleksandr Owieczkin w meczu z Chicago Blackhawks zdobył 893. i 894. bramkę w NHL, zapisując się tym samym w historii. Dzięki tym golom 40-letni już Rosjanin wyrównał rekord wszech czasów należący od 26 lat do prawdziwej legendy - Wayne'a Gretzky'ego. To właśnie Kanadyjczyk był do tej pory rekordzistą pod względem liczby gol w NHL.