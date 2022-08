Bulwersujące słowa reprezentanta Rosji o Putinie! "Idziemy trudną ścieżką"

Czterokrotny olimpijczyk i gracz uznawany za jednego z najlepszych w historii dyscypliny na swojej pozycji od wielu lat pełni polityczną rolę w Rosji. W Dumie Państwowej zasiada za zgodą Władimira Putina, którego przy wielu okazjach związanych z infrastrukturą sportową chwali.

Władisław Tretjak to legendarny bramkarz ekipy ZSRR

"W latach 90. nie istniały obiekty sportowe, albo były dla ludzi zamknięte. Mężczyźni szli do wojska, nie mogli się od tego wykręcić. To dzięki Putinowi wszystko wróciło do normy" - powiedział ostatnio Trietjak przy okazji otwarciu jednego z obiektów sportowych.

To nie koniec chwalebnych słów wystosowanych w kierunkach Putina, oskarżanego przez międzynarodową społeczność o rozpętanie wojny w Ukrainie. "Dzięki niemu jesteśmy prawdziwą sportową potęgą. Teraz idziemy trudną ścieżką, ale przejdziemy nią i będziemy jeszcze mocniejsi" - dodał Trietjak.

