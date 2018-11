Po 22 latach szwajcarski trener Arno Del Curto zrezygnował z pracy z hokeistami HC Davos. W świecie sportu porównywany jest do takich szkoleniowców piłkarskich, jak Arsene Wenger czy Alex Ferguson. Oni też wiele sezonów spędzili w jednym miejscu.

Del Curto został szkoleniowcem HC Davos w 1996 roku, a w latach 2002-15 wywalczył z tym zespołem sześć tytułów mistrza Szwajcarii. Poza tym pięciokrotnie triumfował w Pucharze Spenglera, a w sezonie 2015/16 grał w półfinale Ligi Mistrzów.



W obecnych rozgrywkach szwajcarskiej ekstraklasy drużyna z Davos zajmuje przedostatnie, 11. miejsce z dorobkiem 20 punktów. Po raz pierwszy od powrotu do elity w 1993 roku może nie zakwalifikować się do fazy play off. Niepowodzenia spowodowały, że z pracy zrezygnował 62-letni Del Curto.



Tacy "długowieczni" szkoleniowcy do niedawna byli w futbolu - Francuz Wenger prowadził zespół Arsenalu Londyn w latach 1996-18, a z kolei Szkot Ferguson trenował Manchester United od 1986 do 2013 roku.