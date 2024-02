Sport w realiach Chińskiej Republiki Ludowej to coś znacznie więcej niż rywalizacja i współzawodnictwo. Przekonało się właśnie o tym kilkunastu hokeistów, którym w trybie natychmiastowym odebrano chińskie paszporty. W komplecie urodzili się poza terytorium Chin, ale reprezentowali barwy narodowe tego kraju. Kara, jaka ich spotkała, to efekt niesubordynacji. Utratą dokumentów zapłacili za odmowę udziału w niedawnym turnieju kwalifikacyjnym do zimowych igrzysk olimpijskich.