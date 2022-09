W związku z zaogniającą się sytuacją władze rządów USA i Kanady zaapelowały do swoich obywateli przebywających na rosyjskich i ukraińskich terytoriach, by jak najszybciej je opuściły. Sprawa dotyczy m.in. hokeistów grających w KHL . Trudno wyrokować, czy posłuchają apelu, ale jeśli tak, to nie będą jedynymi sportowcami, którzy uciekną z kraju twardą ręką rządzonego przez Władimira Putina.

Okazuje się, że do zagranicznych wyjazdów szykują się rosyjscy zawodnicy, którzy obawiają się, że w obliczu "częściowej mobilizacji" dostaną powołania do wojska i będą musieli trafić na front. Mają jednak spory problem. Część krajów zdecydowała bowiem o wydaniu zakazu wjazdu na swój teren dla Rosjan. Wśród tej grupy państw są m.in. Czesi.

W zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky zapowiedział, że Republika Czeska nie będzie wydawać wiz humanitarnych obywatelom Rosji uciekającym przed nakazem mobilizacji. Poza tym szefowie czeskich komisji parlamentarnej i senackiej popierają zakaz wydawania Rosjanom wiz do Schengen.

To nie koniec. Resort Lipavsky'ego poinformował też, że rosyjscy zawodnicy grający w Ameryce Północnej będą niepożądani w Czechach. Teraz jednak coś zaczyna się zmieniać, co niektórzy odczytują jako złą wróżbę na przyszłość.

Rosyjscy hokeiści z NHL jednak przyjadą do Czech. Zmiana decyzji

Jak informuje serwis seznamzpravy.cz, czeskie władze ostatecznie zgodziły się na wpuszczenie do siebie rosyjskich hokeistów grających w NHL. Decyzja miała zapaść po rozmowie Czechów z włodarzami hokejowych rozgrywek.

Tomasz Pojar, doradca premiera Petra Fiali, tłumaczy, że przyjazd akurat tych Rosjan nie stanowi zagrożenia. Przypomniał, że nie dość, iż mają oni wizy Schengen, to jeszcze posiadają wizy pracownicze i zezwolenie na pobyt w USA.

Sprawa budzi kontrowersje. Część mieszkańców Republiki Czeskiej (w tym były gwiazdor hokeja Dominik Haszek ) jest przeciwna grze w ich kraju obywateli Federacji Rosyjskiej. Podkreśla się, że wielu z nich przez te wszystkie miesiące nigdy nie potępiło wojny Putina prowadzonej na terytorium Ukrainy.

Mówi się również, że hokej to przecież jedna z ulubionych dyscyplin sportowych Władimira Putina, więc każdy cios w nią jest pośrednio razem wymierzonym w prezydenta Rosji.

Zdjęcie Władimir Putin jest fanem hokeja, więc cios w dyscyplinę mógłby być pośrednio razem w niego samego / Mikhail Svetlov / Getty Images