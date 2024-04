Młodzieżowe międzypaństwowe rozgrywki hokejowe rządzą się swoimi prawami. Nikogo nie dziwią wysokie wyniki, wynikające z ogromnej dysproporcji umiejętności pomiędzy dwiema reprezentacjami. W Uzbekistanie rozpoczął się właśnie Puchar Azji i Oceanii do lat osiemnastu. To właśnie na tej imprezie doszło do ustanowienia rekordu tej dyscypliny sportu w "wielkości" końcowego rezultatu. W 1998 Korea Południowa pokonała Tajlandię 92:0.

Puchar Azji i Oceanii U-18 w hokeju: Kuwejt bez szans w meczu z Tajlandią

26 lat później to Tajlandia stała się bezlitosnym katem swojego oponenta, wskakując na piąte miejsce we wspomnianym zestawieniu najwyższych wyników. W meczu otwarcia wygrała z Kuwejtem aż 57:0. W spotkaniu łącznie padły 123 strzały, z czego aż 122 w wykonaniu zwycięzców (odpowiednio 42, 55 i 25 w kolejnych tercjach rywalizacji). Trzeba zaznaczyć, że dla przegranych był to bolesny debiut na poziomie rozgrywek U-18. Łatwo policzyć, że niemal co drugie uderzenie trafiało do siatki, a gole padały średnio niemal raz na minutę.