Jaromir Jagr - słynny, czeski hokeista, który ma na koncie między innymi mistrzostwo olimpijskie (1998) i jeden z najwybitniejszych zawodników w historii NHL jest właścicielem klubu z jego rodzinnego miasta, Rytiri Kladno. Od miesięcy trzymał się z daleka od lodowej tafli, lecz okoliczności zmusiły go do tego, by wrócić do akcji i zagrać w meczu Extraligi. 50-latek był... najlepszym zawodnikiem drużyny.