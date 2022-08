14-latek zmarł na lodowisku. Dramatyczne nagranie i reakcja ministra sportu

Drużyna będąca w posiadaniu krążka przeprowadzała atak pozycyjny, guma została wycofana na linię niebieską skąd padł strzał z dystansu. To sytuacja, jakich w hokejowym meczu wiele.

Niestety tym razem wszystko skończyło się pechowo. Krążek lecący w kierunku bramki trafił w klatkę piersiową Wsiewołoda Małkowa. Nastolatek chwycił się za okolice serca i moment później upadł.

Doszło do przebicia płuca i stłuczenia mięśnia sercowego, co spowodowało zaprzestanie akcji serca. Małkowowi została udzielona pierwsza pomoc do czasu przybycie służb ratunkowych.

Niestety nie udało się przywrócić bicia serca, 14-latek trafił do szpitala, ale już w stanie śmierci klinicznej. Tam stwierdzono zgon. Policja wszczęła śledztwo pod kątem zaniedbań na treningu.

Sprawa zyskała medialny rozgłos, głos zabrał nawet rosyjski minister sportu, który stwierdził, że profesjonalni lekarze są potrzebni w każdej drużynie. Podkreślono też znaczenie monitorowania stanu zdrowia trenującej młodzieży.