Znamy zwycięzcę "polskiej" grupy w mistrzostwach świata. Pachniało niespodzianką

Nie minęły jednak dwie minuty, a znowu mieliśmy remis. Do wyrównania doprowadził Charles Bertrand .

Skandynawowie znowu mieli przewagę, ale Trójkolorowi atakowali coraz śmielej. Po jednym z nich w zamieszaniu pod bramką omal nie pokonali Samuela Erssona , ale ten najpierw obronił strzał Betranda, a następnie po uderzeniu Louisa Boudona uratował go słupek.

W ostatnim meczu fazy zasadniczej Szwecja zagra we wtorek (21 maja) ze Słowacją (20.20). Dla tych ostatnich to będzie ważny mecz, bo nie mają jeszcze pewnego awansu do ćwierćfinału. Francja z kolei zmierzy się z Niemcami (godz. 12.20).