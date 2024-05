Zaskakujące wyznanie Polaka po porażce. „To było niesamowite, aż się uśmiechnąłem”

- Jak się ma zawodników, którzy cały sezon grają przewagi w NHL, to trzeba liczyć się z tym, że wcześniej czy później gola zdobędą. David Zabolotny w bramce spisywał się dziś świetnie, uratował nas w wielu sytuacjach. Nie wyglądało to źle, daliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy.

- Trochę, bo musieliśmy się też przygotowywać do naszego spotkania. Też powiedzieliśmy sobie, że nie ma co patrzeć na inne wyniki i skupiamy się tylko na nas. Na analizę Francuzów mamy dwa dni, więc myślę, że będzie zrobiona porządnie.

- Mamy jeszcze do rozegrania tutaj pięć meczów, a może więcej (śmiech), więc na NHL na razie się nie skupiam. Każdy ma swoją ścieżkę kariery, a zagranie przeciwko Szwedom w takim wieku, to niesamowite wrażenie, wręcz surrealistyczne. Cieszyłem się z każdej zmiany. Nawet jak na trzy minuty zamknęli nas w naszej tercji, to zjechałem do boksu i aż się uśmiechnąłem. W życiu nie miałem okazji grać przeciwko takim zawodnikom. Cieszyłem się chwilą, starałem się wyłapywać każdy detal.