Zaskakujące wsparcie Polaków przed meczem o życie. Jadą posiłki z Czech

W meczach z Łotwą i Szwecją polscy hokeiści postawili się przeciwnikom na lodzie, a kibice rywalom na trybunach. Hala w Ostrawie mieści dziewięć tysięcy widzów, z czego Polacy zawsze stanowią znaczną część. Co prawda w spotkaniu z Łotwą rywale mogli liczyć na głośniejszy doping, ale już podczas meczu ze Szwecją, to Polacy byli bardziej słyszalni.

- Atmosfera była świetna, przy takiej aż chce się dawać z siebie 110 proc. Czuć to wsparcie i jeśli doping będzie jak w poprzednich meczach, to ja już nie mogę się doczekać kolejnych spotkań - podkreśla napastnik Krzysztof Maciaś.

- Jestem dumny z zawodników, ale też z naszych kibiców, że tylu stawiło się w Ostrawie. Jestem szczęśliwy, że promujemy hokej w Polsce i dzięki temu przekonamy do tej dyscypliny wiele osób. Za to, co chłopcy zagrali, zasługują na lepsze propagowanie hokeja. Powinno się pokazywać, jak oni potrafią walczyć. Szczególnie z tak mocnymi rywalami jak Łotwa - mówił z kolei po pierwszy spotkaniu trener Robert Kalaber.