Zanosi się na rekord mistrzostw świata. Polacy przyłożyli się do tego

Teraz zanosi się na kolejny sukces naszych południowych sąsiadów. Na dwa dni przed zakończeniem fazy zasadniczej na trybunach w Pradze i Ostrawie zasiadło już 565 028 kibiców. Tymczasem do końca MŚ jeszcze zostało 18 spotkań. Wygląda na to, że rekord wszech czasów może zostać pobity . Udział w tym mają także polscy kibice.

Słowacy opanowali Ostrawę, Polacy dołożą się do rekordu

W Ostrawie, gdzie swoje mecze rozgrywają Biało-Czerwoni, dominują głównie słowaccy fani. Oni szczelnie wypełniają halę na meczach swojej drużyny. Kiedy tylko grają Słowacy, to można być pewnym, że frekwencja na trybunach wyniesie 9109 widzów, bo to jest komplet. Zresztą właśnie taka średnia jest na meczach naszych południowych sąsiadów. Słowacy są zatem najchętniej oglądaną drużyną w Ostrawie. Hala ta nie ma jednak startu do tej praskiej. Średnia widzów każdej drużyny, grającej w stolicy Czech jest zdecydowanie wyższa, od najlepszej w Ostrawie.